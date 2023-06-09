На 6 тысячах квадратов земли в Кирове высадили цветы

В сумме по городу высадят несколько десятков тысяч цветов. Фото: киров.рф

В Кирове уже высажено около 6 тысяч квадратных метров цветников. Об этом рассказали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) города.

На аллее Александровского сада появилась 8-метровая клумба, а вдоль нее - хосты и гортензии. На тротуарах по улице Лепсе устанавливают экоскамейки с кашпо и отдельные горшки с цветами и кустарниками.

Сегодня ночью на улице Спасской начнут контейнерное озеленение: это будут специальные емкости (1,5 на 1,5 метра) с растениями внутри. Они будут расти весь год. При необходимости, например, при уборке снега, контейнеры можно будет просто переставить.

Осенью высадят тюльпаны, которые распустятся уже к 650-летию Кирова в 2024 году.

Теруправления и предприятия тоже участвуют в озеленении. К 12 июня в Первомайском районе высадят более 21 тысячи цветов.