Свыше тысячи саженцев: до конца 2023 года в Кирове разработают программу комплексного озеленения

В городе высадят новые деревья и кустарники, а также приведут в порядок уже существующие. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 апреля в правительстве Кировской области состоялось заседание экспертного совета по вопросам экологии. Основной темой встречи стал вопрос комплексного озеленения Кирова, в том числе в рамках подготовки к его 650-летию.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАБРОШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2023 году в Кирове планируется провести санитарную и омолаживающую обрезку около 5 тысяч деревьев и свыше 10 тысяч погонных метров кустов. В городе высадят 1233 новых дерева, 780 метров изгороди, отремонтируют 5 тысяч квадратных метров газона. Специалисты также проведут уборку поросли - порядка 9 тысяч квадратных метров.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков также добавил, что в рамках подготовки к юбилею областного центра планируется благоустраивать новые территории. Это могут быть места снесенных аварийных зданий или заброшенные скверы.

Отметим, что финансирование на озеленение областного центра в 2023 году увеличено в четыре раза.

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целом на данный момент решено применить комплексный подход к озеленению города. Для этого специалисты сделают анализ зеленых насаждений и занесут данные о каждом объекте в информационную систему. В дальнейшем планируется выработать основную стратегию и закрепить ее в виде программы комплексного озеленения Кирова. Разработать ее хотят до конца 2023 года, в нее войдут практики других городов.

На заседании также выступила и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, рассказав о планах экспертного совета по вопросам экологии на 2023 год. В их числе - реализация проекта по углублению и восстановлению судоходства на Вятке и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

На повестке совета также стоит вопрос разработки областной программы по экологическому просвещению. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность развития в регионе молодежного экодвижения.