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НовостиОбщество6 июня 2023 6:50

Озеленение в Кирове продолжат по улицам Сурикова, Володарского, Дерендяева и Карла Либкнехта

Работы начнут после Дня города
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Не весь посадочный материал из Кирова готовы брать в работу. Фото: vk.com/public_green_kirov

Не весь посадочный материал из Кирова готовы брать в работу. Фото: vk.com/public_green_kirov

Киров продолжают озеленять.

В ближайших планах отдела зеленого строительства УДПИ работы на улицах Сурикова, Володарского, Карла Либкнехта и Дерендяева. Деревья и кустарники здесь будут высаживать после Дня города, который отмечается 12 июня. Специалисты отмечают, что остаются некоторые сложности в выборе посадочного материала: к нему немало требований.

- Из кировских организаций достойный посадочный материал готов предоставить питомник лесопромышленного колледжа, - сообщают в отделе. - Посадочный материал Леонида Тючкалова уже растет в скверах и парках. Сейчас питомник готов доработать материал и предоставить осенью ясени, ивы, клены татарские, пузыреплодники, спиреи.

В Александровском саду тем временем продолжают обустраивать клумбу и живые изгороди.

Клумбу делают на центральной аллее. Фото: vk.com/public_green_kirov

Клумбу делают на центральной аллее. Фото: vk.com/public_green_kirov