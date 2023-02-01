Озеленение улицы Карла Маркса в Кирове: проект разработают к 31 мая

Речь идет о целом комплексе работ на всей протяженности магистрали. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове активно идет подготовка к 650-летию города. Эксперты не только продумывают культурную программу, но и разрабатывают план, как преобразить региональный центр к празднику.

Одним из этапов подготовки станет реализация масштабного проекта по озеленению одной из самых длинных и оживленных магистралей нашего города - улицы Карла Маркса.

30 января прошло промежуточное собрание. На нем жильцы домов на улице Карла Маркса, специалисты и представители УДПИ обсудили вопросы, касающиеся озеленения улицы Карла Маркса. Побывать там удалось и корреспонденту «Комсомолки».

ОБЗОР СИТУАЦИИ

По мнению экспертов, сейчас в нашем городе не хватает больших деревьев. Большинство из имеющихся растений, конечно, еще не признали аварийными, но они уже явно исчерпали свой ресурс жизни.

Причем касается это не только деревьев вдоль дороги. Немаленькая часть насаждений расположена на придомовых территориях. Но там эти старые деревья только мешаются: листву они уже не дают, за ними никто не ухаживает.

Поэтому эксперты подчеркивают важность грядущего проекта.

- Каждая улица должна иметь свое лицо, свой художественный образ, - подчеркнул кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий дендропарком в Сошенях Леонид Тючкалов.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Озеленение улицы Карла Маркса - проект масштабный. Как на встрече отметила начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства УДПИ Светлана Кекина, раньше в Кирове такого не практиковали.

Поясним, что до настоящего момента все работы по озеленению нашего города были точечными: деревья высаживали на отдельных участках, где это было необходимо. Теперь же в Кирове впервые идет разговор о комплексном озеленении: работы планируют провести сразу на целой улице.

Улицу Карла Маркса выбрали не случайно. Это магистраль с высоким пешеходным трафиком и интенсивным движением. Помимо этого, там проходят туристические маршруты.

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ

Но уже на этапе обсуждения проекта возникли трудности. Оказалось, что далеко не на всей протяженности улицы Карла Маркса можно высадить новые деревья.

Проблема № 1. На отдельных участках высадить новые деревья просто невозможно из-за проложенных под землей инженерных коммуникаций, у которых есть охранные зоны. Выбора нет: там придется оставить часть деревьев, несмотря на их плохое состояние.

Проблема № 2. Немаленькая часть магистрали сейчас покрыта асфальтом или брусчаткой. Но здесь выход есть: специалисты предложили использовать контейнерную посадку.

Проблема № 3. Частично улица Карла Маркса расположена на придомовой территории, для благоустройства которой нельзя использовать бюджетные средства. Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне, чтобы некоторым, особо значимым улицам, придать особый статус, который позволит реализовать проекты по их озеленению.

Проблема № 4. За последние годы изменилась экология города. Это сказалось на жизнеспособности деревьев и продолжительности их жизни. Также в городских условиях растения испытывают состояние засухи и нехватки питательных веществ. Все это требует особого подхода к выбору деревьев и кустарников для озеленения.

Проблема № 5. По оценках специалистов, молодые саженцы нельзя сажать на места мертвых растений.

- Деревья в ходе своего роста и жизни как питаются, так и выделяют отработанную субстанцию, - пояснил Леонид Тючкалов . - Молодые деревья не имеют никаких шансов на выживание, если их посадить вместо старых. Необходимо размещать их как минимум в пяти метрах от предыдущего места посадки.

ЧТО В ИТОГЕ?

Окончательный проект озеленения улицы Карла Маркса представят уже 31 мая 2023 года. Разработкой концепции займутся Леонид Тючкалов и студенты факультета садово-паркового и ландшафтного строительства лесопромышленного колледжа. Они учтут все имеющиеся проблемы и постараются разработать пути их решения.

Когда проект будет готов, всех желающих вновь пригласят на обсуждение.