На Сурикова высаживают березы, а у КГМУ - редкие клены в контейнерах

Контейнерами с растениями «отобьют» остановки и перекресток от центральной части площади. Фото: t.me/green_vyatka

Озеленение Кирова продолжается.

На площади у кировского государственного медицинского университета уже появились контейнеры с многолетними растениями и боярышником. Посадки отсыпаны декоративной корой сосны.

Здесь также расставляют контейнеры с кленами Гиннала - ими «отобьют» остановки и перекресток от центральной части площади.

С улицы Сурикова убирают сухие деревья. Фото: t.me/green_vyatka

Продолжаются работы и на улице Сурикова. Здесь валят сухие деревья. На их месте должны появиться спиреи и кусты сирени. На новой части улицы высадили молодые березки, - сообщают в отделе зеленого строительства УДПИ города Кирова.