Новые деревья и кустарники высаживают у администрации Кирова

Когда посадки завершатся, открытый грунт будет засыпан сосновой корой. ФОТО: УДПИ

Сегодня, 25 апреля, специалисты УДПИ начали сезон озеленения в Кирове. Подробностями поделились в отделе зеленого строительства.

Новые зеленые насаждения появятся на площадке у администрации города. Здесь высаживают серую и японскую спирею, казацкий можжевельник, пузыреплодник, вейник и три яблони. Когда посадки завершатся, открытый грунт будет засыпан сосновой корой.

Ранее в отделе сообщали об удалении поросли со склонов оврага Засора.

До конца весны в Кирове запланированы несколько общегородских субботников.