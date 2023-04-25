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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:26

Новые деревья и кустарники высаживают у администрации Кирова

На площадке появятся спиреи, можжевельник, пузыреплодник и яблони
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Когда посадки завершатся, открытый грунт будет засыпан сосновой корой. ФОТО: УДПИ

Когда посадки завершатся, открытый грунт будет засыпан сосновой корой. ФОТО: УДПИ

Сегодня, 25 апреля, специалисты УДПИ начали сезон озеленения в Кирове. Подробностями поделились в отделе зеленого строительства.

Новые зеленые насаждения появятся на площадке у администрации города. Здесь высаживают серую и японскую спирею, казацкий можжевельник, пузыреплодник, вейник и три яблони. Когда посадки завершатся, открытый грунт будет засыпан сосновой корой.

Ранее в отделе сообщали об удалении поросли со склонов оврага Засора.

До конца весны в Кирове запланированы несколько общегородских субботников.