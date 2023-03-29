В Кирове перед весенне-летними праздниками пройдут общегородские субботники

Субботники пройдут с 1 апреля по 10 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии праздников в Кирове пройдут общегородские субботники. Об этом сообщает горадминистрация.

Мероприятия связаны с подготовкой к Празднику весны и труда, Дню Победы и Дню города Кирова. Они намечены на 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, З, 10 июня. Принять участие могут все желающие.

В мэрии отметили, что по вопросам благоустройства и санитарной очистке можно обратиться в территориальные управления:

- Ленинский район: Воровского, 79, телефон 76-16-76; - Октябрьский район: Профсоюзная, 69, телефоны 20-88-54, 20-88-47; - Первомайский район: Розы Люксембург, З, телефоны 35-49-94, 35-39-02; - Нововятский район: Советская, 12, телефоны 31-27-86, 31-02-73.

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