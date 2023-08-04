250 тысяч квадратных метров газонов обновят в Кирове

Одно из нововведений - гидропосев газонов. Фото: kirovreg.ru

Обновлена адресная программа озеленения Кирова на 2023-2024 годы. Работы приурочат к 650-летию города.

В текущем году деревья и кустарники появятся на круговой развязке улицы Луганской, бульварах улицы Мира и Октябрьского проспекта, улицах Дерендяева, Володарского, Московской, Сурикова, Воровского, Карла Либкнехта, а также в Никитском и Театральном скверах, скверах журналистов и художников, на площади Лепсе. Плюсом появится больше цветов.

Уже идут работы в овраге Засора, в квартале улиц Казанской, Горбачева, Герцена и Володарского: удаляют дикую поросль и поваленные деревья.

В 2024-м будут работать по туристическим маршрутам: озеленят улицы Спасскую, Воровского, Московскую, Володарского, Преображенскую, набережную Грина и - вновь - бульвар Октябрьского проспекта.

Губернатор Соколов поручил обновить газоны: их мало и они не в лучшем состоянии. Сити-менеджер Симаков ответил, что обновить планируют 250 тысяч квадратных метров газонов. В частности, завышенные газоны срежут, а там где нужно, проведут отсыпку плодородной почвой. Еще одним нововведением станет гидропосев газонов.