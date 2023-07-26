В сквере у Театральной площади в Кирове высаживают живую изгородь

В завершении высадки землю присыпают декоративной корой. Фото: vk.com/public_green_kirov

В сквере у Театральной площади идет озеленение. Об этом отчитался отдел зеленого строительства УДПИ Кирова в соцсетях.

Сегодня, 26 июля, специалисты приступили к высадке живой изгороди из кизильника и гортензий. Землю посыпают декоративной корой сосны. Как сообщает ведомство, работы ведутся в преддверии 650-летия Кирова.

Отметим, что до конца 2023 года в Кирове разработают программу комплексного озеленения, в которую войдут практики других городов. В текущем году в областном центре высадят более 1000 новых деревьев и почти 800 метров изгороди.