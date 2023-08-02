«Кировсвет» и УДПИ объединили в дирекцию благоустройства

Новым МКУ руководит Владимир Кукарека. Фото: киров.рф

МКУ «Кировсвет» и управление дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) реорганизовали. На их основе создали новое МКУ - дирекцию благоустройства города Кирова, - сообщают в мэрии.

Цель реорганизации, по версии чиновников, - эффективное использование имущества, оптимизация расходов и рост зарплат сотрудников.

Дирекция будет курировать работы по нацпроекту БКД, федеральному проекту ФКГС, региональные и муниципальные программы благоустройства и освещения. Руководитель - Владимир Кукарека, ранее возглавлявший УДПИ.

В новое МКУ нужны специалисты: ведущий инженер, а также ведущие инженеры и специалисты нескольких отделов.