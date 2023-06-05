Тротуары на 16 улицах в Кирове отремонтируют за 234 миллиона рублей

К 1 июня подрядчики устранили дефекты на нескольких тротуарах, отремонтированных в прошлом году. Фото: киров.рф

В Кирове благоустраивают пешеходные зоны. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году отремонтируют тротуары на 16 улицах. Цена вопроса - 234 миллиона рублей.

Сейчас брусчатку укладывают на улицах Мира (от Сормовской до Ломоносова), Ленина (в Лянгасове, четная и нечетная сторона), Гражданской (в Лянгасове), Сормовской (от Лепсе до Мира), а также на Октябрьском проспекте (от Московской до Воровского и от Свердлова до площади Лепсе).

Кроме того, весеннее обследование выявило 55 участков, отремонтированных в прошлом году, на которых уже повреждена брусчатка, проваливаются горловины колодцев либо валятся бордюры. К 1 июня недочеты устранены на проспекте Строителей, улицах Ленина, Горького, Производственной, Лепсе, Юбилейной в Бахте и Опарина в Нововятске, - уточняют в администрации Кирова.