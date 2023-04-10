В Кирове обустроят тротуары на Советской за 3,9 миллиона рублей

Подрядчик должен завершить работы до конца июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на улице Советской обустроят тротуары. Информация появилась на портале госзакупок.

Работы проведут на участке от улицы Ивана Попова до ООТ «Учхоз». На данный момент уже определен подрядчик, который займется обустройством - ООО «Мига». Сейчас идет подписание контракта. Начальная цена составила 4,8 миллиона рублей, конечная - 3,9 миллиона.

Согласно приложенной документации, срок выполнения работ - с момента подписания контракта по 27 июля 2023 года.

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