В Кирове назначили нового директора УДПИ

На новый пост руководителя назначили 13 июня. Фото: киров.рф

В Управлении дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова назначили нового руководителя. Должность занял Владимир Кукарека.

Как сообщили в городской администрации, Владимир Иванович окончил Вятский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Затем с 1980 по 1991 годы трудился на заводе имени Лепсе. После чего с 1991 по 2010 годы работал в различных организациях строительной сферы.

В 2010 году кировчанин стал директором МБУ «Нововятич», МУП «Нововятич» (ООО «Нововятич»). На новый пост руководителя назначили 13 июня.

Напомним, что в Кирово-Чепецке бывшего главу администрации осудили по делу о реновации сквера «Река времени».