Подрядчик не выполнил работы в срок, однако экс-глава администрации все равно подписал акты приемки. Фото: prokuratura_kirov43

В Кирово-Чепецке бывшего главу администрации осудили по делу о реновации сквера «Река времени». Подробности рассказали в региональном Следкоме и прокуратуре Кировской области.

В 2021 году в Кирово-Чепецке при реализации нацпроекта проходила реновация сквера по улице Первомайской. Бывший глава администрации города знал, что подрядчик «Дагстройсервис» не выполнил в срок работы по благоустройству. Однако сити-менеджер подписал акты приемки и внес ложные сведения в документы. На основании которых подрядчику выплатили 8 миллионов рублей. Из-за чего городу был причинен ущерб в особо крупном размере.

В результате суд признал мужчину виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Экс-глава администрации будет отбывать наказание в колонии-поселении 1 год и 6 месяцев.

Напомним, что в Кирово-Чепецке новый подрядчик завершил работы в сквере «Река времени».