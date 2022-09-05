Работы в сквере «Река времени» в Кирово-Чепецке подходят к концу

Работы еще продолжаются, но уже близки к завершению. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, на территории переложили водопроводные и канализационные сети, отремонтировали теплосети. Сквер очистили от аварийных деревьев и огородили. Сейчас рабочие заканчивают мостить плиткой тротуары, монтировать освещение и проводить озеленение. С помощью световой иллюминации создана иллюзия реки, в русле которой расставят арт-объекты с символикой Кирово-Чепецка.

На данный момент уже готова площадка для йоги, строится павильон, где будут продаваться вятские сувениры. В парке может появиться и кафе: местная горадминистрация приняла уже 18 заявок от потенциальных арендаторов.

Объект должны сдать 30 сентября.