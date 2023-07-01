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НовостиОбщество1 июля 2023 9:14

«Вятавтодор» не планирует высаживать деревья взамен снесенных на Студенческом проезде

Подрядчик, ремонтирующий дорогу, готовится лишь внести грунт и обустроить газон
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Эксперты обратятся в мэрию с предложением все же высадить новые деревья

Эксперты обратятся в мэрию с предложением все же высадить новые деревья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Озеленение Студенческого проезда после ремонта дороги восстановят лишь частично. Об этом сообщает Общественная палата Кировской области (ОПКО).

По словам замначальника производственно-технического отдела «Вятавтодора» Александра Гребнева, капремонт проезда уже завершается (готовность - до 95%). Срок сдачи - 1 октября 2023. В проекте есть лишь «внесение» растительного грунта и посадка газонов. Никаких кустарников и деревьев в плане нет.

- Жители района недовольны, что ремонт повлек за собой уничтожение практически всех деревьев на Студенческом проезде, - возразил руководитель дорожной группы ОПКО, помощник депутата Госдумы РФ Константин Ситчихин. - Считаю необходимым обратиться к главе администрации Кирова с просьбой предусмотреть посадку деревьев и кустарников. Вопрос продолжим держать на контроле.