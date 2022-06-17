В Кирове участок Студенческого проезда станет четырехполосным к осени 2023 года

Работы на Студенческом проезде пройдут в два этапа. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове начался капремонт Студенческого проезда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Реконструкция улицы пройдет в два этапа. В первую очередь на участке проведут переустройство коммуникаций - освещения, водоснабжения, газораспределения. Следом за этим рабочие восстановят дорожное полотно. После ремонта участок проезда станет четырехполосным. Ширина проезжей части составит 14 метров, тротуара - 3 метра.

Работы продлятся до 1 октября 2023 года. На капремонт Студенческого проезда выделено 134,8 миллиона рублей.