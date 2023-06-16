В Кирове продолжается ремонт Студенческого проезда

На работы выделено 136 миллионов рублей. Фото: киров.рф

В Кирове полным ходом идет ремонт Студенческого проезда. Глава администрации Вячеслав Симаков вместе со специалистами УДПИ проконтролировал, как идут работы.

Подготовка к ремонту началась еще в 2022 году. Сейчас же подрядчик уже уложил нижний слой асфальтобетона на большей части дороги, идет обустройство тротуаров и опор уличных фонарей. Планом предусмотрены ливневая канализация, дождеприемные колодцы, пешеходные переходы, ограждения, светофоры, дорожные знаки.

- Много лет мы получали от жителей жалобы на неудовлетворительное состояние Студенческого проезда. Дорожное покрытие здесь состояло из старых бетонных плит, из которых местами торчала арматура. Благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» мы не просто сделаем улицу проезжей, но и разгрузим ул. Производственную, - сказал Вячеслав Симаков.

Глава администрации также заметил, что в ремонт дорог вкладываются немалые средства, и необходимо, чтобы они использовались эффективно.

Добавим, что участок от Воровского до Московской - один из самых значимых, который ремонтируют в 2023 году. Его общая протяженность - 680 метров. На работы выделено 136 миллионов рублей