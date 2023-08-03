Не все нацпроекты в «зеленой зоне». О чем Хуснуллин говорил с Соколовым

Хуснуллин дал Соколову ряд рекомендаций по нацпроектам. Фото: kirovreg.ru

Зампред правительства России Марат Хуснуллин в четверг, 3 августа, встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

«Комсомолка» - об итогах диалога.

С ОПЕРЕЖАЮЩИМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Обсуждали в основном национальные проекты.

Соколов сказал, что по сравнению с прошлым годом наш регион значительно прибавил в некоторых компонентах. По какому нацпроекту и что бы ни строилось, - большинство объектов делают по графику и сдадут в срок (наверняка, опуская при этом примеры школ в Зубаревском лесу, Долгушине и на проспекте Строителей - по ним даже 31 декабря смотрится едва ли достижимым сроком мечты).

- Особенно активно работаем по ремонту дорог, - отчитался глава региона. - Видя темпы, правительство России в июле перечислило опережающее финансирование. Часть дорог, планировавшихся к ремонту в будущем году, сделаем уже в текущем.

НАМЕРЕНЫ ВОССТАНОВИТЬ 19 ОБЪЕКТОВ

Хуснуллин согласился: результат есть.

- В целом по реализации проектов регион идет неплохо, - сказал Марат Шакирзянович. - Большинство программ в «зеленой зоне».

Хуснуллин дал рекомендации по решению некоторых вопросов в нацпроектах.

Далее говорили о подшефной для Вятки территории - Веселовском районе Запорожья.

Кировчане сейчас ремонтируют здесь три школы и детский сад. Некоторые - «с фундамента», комплексно, от и до. Плюс готовятся к ямочному ремонту дорог.

По словам Соколова, сейчас к поездке готовится аварийно-восстановительная бригада (5 человек), чтобы было кому экстренно реагировать на коммунальные происшествия.

- Всего в 2023 году намерены восстановить 19 объектов, - подытожил Соколов.

Говорили и о весьма ожидаемых кировчанами проектах - мосте через Чепцу и тоннеле под Транссибом. Правда, конкретика по этой части встречи не приводится.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вернемся к нацпроектам. Еще буквально в двух словах.

По итогам января-марта все было не ахти как хорошо: проблемы Контрольно-счетная палата Кировской области выявила в 8 нацпроектах из 11.

Причем по тем же причинам, что и в прошлые годы. В списке некачественные разработка и экспертиза смет и проектов, длительное согласование техзаданий по закупкам, косяки подрядчиков.

Стало быть, за апрель-июль либо ситуация в корне изменилась, либо…