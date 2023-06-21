Стало известно, на какие дороги в Кировской области потратят 1,5 миллиарда рублей

Срок окончания работ - сентябрь. Фото: правительство Кировской области

Кировской области выделили бюджетный кредит в 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги в 2023 году проведут «опережающий ремонт дорог регионального значения». Работы пройдут по нацпроекту БКД.

Денег хватит на приведение в порядок еще 60 километров дорог. В списке следующие участки:

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны (в Сунском, Нолинском, Уржумском и Малмыжском районах);

- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области (в Яранском и Кикнурском районах);

- Киров - Советск - Яранск (в Оричевском, Верхошижемском, Яранском и Советском районах);

- Киров - Котлас - Архангельск (в Мурашинском муниципальном округе);

- Кырчаны - Нема - Кильмезь (в Кильмезском районе);

- Слободской тракт.

Уже начаты торги, - сообщают в минтранспорта Кировской области. В начале июля должны заключить контракты с подрядчиками. Срок сдачи работ - сентябрь.