В Кирове в 2023 году отремонтируют 45 дорог за 751 миллион рублей

Работы выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: киров.рф
В 2023 году в Кирове отремонтируют 45 дорог. Об этом сообщает горадминистрация.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже организовано заключение муниципальных контрактов. Их общая стоимость превышает 751 миллион рублей.
Ремонт пройдет на следующих участках улиц:
- Ананьинская от Родниковской до здания № 15;
- Аэропорт;
- Розы Люксембург (Нововятский район);
- Воровского от ул. Ленина до ул. Дерендяева;
- автодорога от трассы «Киров - Стрижи - Оричи» до Навалихинского проезда у дома № 6;
- Колхозная от Павла Корчагина до Баумана;
- проезд от Богородской до Береговой в деревне Богородской;
- Чистопрудненская от 4-й Пятилетки до Ивана Попова;
- Павла Корчагина от Проезжей до Колхозной;
- Левитана от Грибоедова до дома № 26;
- Клубная (Нововятск);
- Ленина от Восточной до Октябрьской и от Кошевого до Гражданской (Лянгасово);
- переулок Проселочный;
- Коммуны (Нововятск);
- Баумана от Павла Корчагина до Семашко;
- Луганская от Андрея Упита до дома № 64 по Луганской;
- автодорога от проезда Колесникова до деревни Ломовской;
- Парковая от дороги «Киров - Русское» до дома № 14 в Костино;
- Свободы от Труда до дома № 14 в деревне Колобовщина;
- проезд от Свердлова, 5 до Сутырина, 1б;
- Западная;
- Островского;
- Комсомольская;
- Грина;
- Восточная;
- Лукинская от переулка Нового до дома № 8 по Лукинской в Малой Субботихе;
- Прудная от Павла Корчагина до дома № 51;
- Юбилейная (Костино);
- Нововятская;
- Тружеников от Красавинской до переулка Северного (Ганино);
- Конституции от Новой до Производственной (Радужный);
- Дорожников от дома № 2 до СТ «Красная гвоздика» (Захарищевы);
- переулок Красный Химик от улицы Красный Химик до дома № 15;
- Зои Космодемьянской;
- Ярославская от Мира до Металлистов;
- Язевочная в Малой Субботихе;
- Фабричная от улицы Красный Химик до дома № 19;
- Яблочная в деревне Сергеево;
- Жигаловская;
- Московская от Ульяновской до дома № 2 по Московской в Садаковском;
- дорога от ж/д по деревне Иунинцы до поворота на СТ «Комунальщик»;
- дорога «Киров - Русское» на участке от деревни Першино до поворота на трассу «Костино - Пестовы - Сосновый»;
- Новая (Садаковский);
- Свободы;
- Молодежная (Садаковский).
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