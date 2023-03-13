В Кирове в 2023 году отремонтируют 45 дорог за 751 миллион рублей

Работы выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: киров.рф

В 2023 году в Кирове отремонтируют 45 дорог. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже организовано заключение муниципальных контрактов. Их общая стоимость превышает 751 миллион рублей.

Ремонт пройдет на следующих участках улиц:

- Ананьинская от Родниковской до здания № 15;

- Аэропорт;

- Розы Люксембург (Нововятский район);

- Воровского от ул. Ленина до ул. Дерендяева;

- автодорога от трассы «Киров - Стрижи - Оричи» до Навалихинского проезда у дома № 6;

- Колхозная от Павла Корчагина до Баумана;

- проезд от Богородской до Береговой в деревне Богородской;

- Чистопрудненская от 4-й Пятилетки до Ивана Попова;

- Павла Корчагина от Проезжей до Колхозной;

- Левитана от Грибоедова до дома № 26;

- Клубная (Нововятск);

- Ленина от Восточной до Октябрьской и от Кошевого до Гражданской (Лянгасово);

- переулок Проселочный;

- Коммуны (Нововятск);

- Баумана от Павла Корчагина до Семашко;

- Луганская от Андрея Упита до дома № 64 по Луганской;

- автодорога от проезда Колесникова до деревни Ломовской;

- Парковая от дороги «Киров - Русское» до дома № 14 в Костино;

- Свободы от Труда до дома № 14 в деревне Колобовщина;

- проезд от Свердлова, 5 до Сутырина, 1б;

- Западная;

- Островского;

- Комсомольская;

- Грина;

- Восточная;

- Лукинская от переулка Нового до дома № 8 по Лукинской в Малой Субботихе;

- Прудная от Павла Корчагина до дома № 51;

- Юбилейная (Костино);

- Нововятская;

- Тружеников от Красавинской до переулка Северного (Ганино);

- Конституции от Новой до Производственной (Радужный);

- Дорожников от дома № 2 до СТ «Красная гвоздика» (Захарищевы);

- переулок Красный Химик от улицы Красный Химик до дома № 15;

- Зои Космодемьянской;

- Ярославская от Мира до Металлистов;

- Язевочная в Малой Субботихе;

- Фабричная от улицы Красный Химик до дома № 19;

- Яблочная в деревне Сергеево;

- Жигаловская;

- Московская от Ульяновской до дома № 2 по Московской в Садаковском;

- дорога от ж/д по деревне Иунинцы до поворота на СТ «Комунальщик»;

- дорога «Киров - Русское» на участке от деревни Першино до поворота на трассу «Костино - Пестовы - Сосновый»;

- Новая (Садаковский);

- Свободы;

- Молодежная (Садаковский).

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