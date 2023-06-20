На Студенческом проезде в Кирове начнут укладывать нижний слой асфальтобетона

Подрядчик делает щебеночное основание дороги. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершают второй этап капитального ремонта Студенческого проезда. Напомним, много лет до того дорогу практически не ремонтировали.

«Вятавтодор» сейчас делает щебеночное основание новой дороги. На 120 метрах проезда (до дома по улице Воровского, 113) к концу текущей недели должны появиться бортовые камни и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Верхний слой будут укладывать со следующей недели.

Третий этап капремонта планируют начать с 1 июля, - сообщают в правительстве Кировской области. Подрядчик будет работать на участке от дома по Студенческому проезду, 6 до улицы Московской.

Работы идут по нацпроекту БКД. Срок их окончания - 1 октября.