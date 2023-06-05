Четверо привлечены к ответственности. Прокуратура завершила проверку чепецкого «ГалоПолимера» после выбросов

Это далеко не первое ЧП в Чепецке за 4 года. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В прокуратуре Кировской области рассказали об итогах проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды. Объектом надзора было ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

СБОЙ В УСТАНОВКЕ И РАЗЛИВ КИСЛОТЫ

27 апреля жители Кирово-Чепецка почувствовали запах хлора. Сейчас известно, что в одном из цехов «ГалоПолимера» случился сбой в работе установки, очищающей технологические газы. На деле же руководство предприятия сообщило о ЧП в профильные ведомства лишь на следующий день.

Очевидцы рассказывали о белом облаке и сильном запахе хлора. Учеников школы № 4 на всякий случай распустили по домам, остальным учреждениям рекомендовали закрыть окна и двери. Люди жаловались, что толком горожан никто не оповестил. По сути, об этом же сообщает и надзорное ведомство.

Точно те же нарушения были допущены полторы недели спустя: 7 мая 2023 года на «ГалоПолимере» разлилась кислота, содержащая хлор.

- По фактам выявленных нарушений законодательства городская прокуратура внесла в администрацию Кирово-Чепецка представление, - отмечают в пресс-службе областного ведомства. - И направила соответствующую информацию руководству «ГалоПолимера». За допущенные нарушения законов 4 должностных лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура проследит за тем, как будут устранять нарушения законов.

- Рассматриваются предложения об установке стационарных газоанализаторов, работа которых позволит контролировать концентрацию газов в воздухе в городе Кирово-Чепецке, - заключают в ведомстве.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Происшествия 2023 года - не первые в истории чепецкого «ГалоПолимера»:

- в ноябре 2021-го случилась утечка фтороводорода. 97 человек и 26 спецмашин привлекли для минимизации последствий аварии. Тогда в отношении четырех должностных лиц также возбуждали административные дела;

- в сентябре 2020-го семеро рабочих отравились парами соединений фтора. Четверо погибли, здоровью еще двоих был нанесен тяжкий вред. Мастер смены и начальник производства цеха получили реальные сроки в колонии-поселении и двухгодичные запреты на руководящую работу на опасных производствах.

После ЧП 2021 года Общественная палата региона (ОПКО) сообщала о выбросе в атмосферу 280 килограммов фтористого водорода из-за трещины на линии подачи с аппарата в реактор. И настоятельно рекомендовала предприятию модернизировать оборудование.