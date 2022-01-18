Ростехнадзор установил причины утечки фтороводорода на предприятии в Кирово-Чепецке

Авария на предприятии произошла в ноябре 2021 года. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на кирово-чепецком предприятии, где произошла утечка фтороводорода. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Уральского управления ведомства.

Как установила комиссия, на втором от сборника фтористого водорода гнутом отводе появилась продольная трещина, из-за чего разгерметизировался технологический трубопровод подачи фтороводорода. Специалисты сообщают, что основными причинами аварии стали несоблюдение различных нормативных актов, порядка использования, обслуживания и ремонта систем вентиляции. Свою роль сыграло и отсутствие должного контроля со стороны руководства и ответственных за исправное состояние оборудования.

По итогам специалисты составили протокол об административном правонарушении. Документ направили в Кирово-Чепецкий районный суд для принятия решения о приостановке использования техники в цеху №144. В отношении четырех должностных лиц также возбудили дела об административном правонарушении.