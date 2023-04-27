Кирово-Чепецк частично накрыло хлорной дымкой. Фото: vk.com/chepetskru

В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора. Как сообщает местная администрация, это случилось в городской промзоне. Фотографии с места случившегося появились в паблике новостного портала «Чепецк.РУ».

«БЕЛОЕ ОБЛАКО И СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ ХЛОРА»

Сообщение поступило в ЕДДС 27 апреля в 13.00. Очевидцы рассказали о «белом облаке и сильном запахе хлора». На место выехали расчеты МЧС и служба химической разведки «ГалоПолимер».

- Облака и превышение ПДК не выявлено, тем не менее запах (предположительно хлора) был очень сильный. Дополнительно пробы воздуха направлены в лабораторию Роспотребнадзора, - докладывает чепецкая администрация.

На всякий случай домой распустили учеников школы №4. Близлежащим детским заведениям рекомендовали закрыть окна и двери. Сейчас собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все предприятия работают в штатном режиме, расчеты МЧС продолжают обследовать территорию.

«УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ НЕТ»

Губернатор Александр Соколов сообщил, что уже принял доклад чепецкой мэрии и руководителя областного ГУ МЧС. Ведомство официально заявляет, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

- Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ - не превышена. На месте работают все профильные службы, - рассказал глава региона.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор велел выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. Кроме того, 28 апреля состоится заседание уже областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации также пригласили все службы и директоров предприятий.

Из-за случившегося одну из улиц временно перекрыли. Фото: vk.com/chepetskru

ТОЛКОМ НЕ ОПОВЕСТИЛИ

Самим чепчанам, к сожалению, к подобным ситуациям не привыкать. Однако это не означает, что они не волнуются за свои жизни и здоровье. Наибольшее возмущение вызвал поздний отклик горадминистрации: сигнал о происшествии поступил в 13.00, а мэрия сообщила о нештатной ситуации лишь около 14.30.

- Уважаемая администрация, можно ли наладить оповещение об авариях и выбросах, по громкоговорителю, чтоб все население слышало данную информацию. Фактически, по городу оповещения по районам города было мало и слышно плохо и нечетко. В соцсетях, конечно, информация вами дана, но, извините, конечно, не у всех есть интернет, - тактично заметила одна из жительниц города.

- Уважаемые люди, которые работают в администрации. У вас нет детей, никого близких? Сколько это будет продолжаться, неужели места важнее ваших и детей жизни? Просто интересно! Почему узнаем из ВК. От мальчиков, которые кричали на площадке, что выброс был, закройте окна, кстати, им спасибо огромное! Благодаря им узнала и опять из ВК, - уже менее спокойно прокомментировала другая.

- Туман еще в 12 часов появился в районе 5 колонии, почему не предупреждают людей сразу?! Хоть бы окна закрыли, громкоговоритель вообще никто не слышал! - взорвалась третья.

В итоге большинство узнало о происходящем из соцсетей, от знакомых и людей на улице либо же непосредственно столкнувшись с неприятным запахом. И негодование подкрепляется тем, что, как уже было сказано выше…

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

В ноябре 2021 года в Кирово-Чепецке произошел выброс фтороводорода. Инцидент случился на местном предприятии. К счастью, никто не пострадал, а выброс удалось локализовать спустя час после сообщения о происшествии.

А в сентябре 2020 года в Кирово-Чепецке отравились фтором семь человек. Работали они, к слову, на том же предприятии. И, пусть с выбросами в атмосферу история не имела ничего общего, однако тогда четверо человек скончались от отравления.

Подобные случаи были в 2014 и 2010 году. И снова на том же самом предприятии. Поэтому возмущения горожан более чем обоснованы: выбросы отравляющих веществ стали уже печальной традицией. Остается только надеяться, что она все же прекратится.