Штрафные санкции «Монолита», строящего школы в Кирове, дошли до шести миллионов рублей

Подрядчик стал скандально известен инцидентами на своих площадках. Фото: киров.рф

24 мая в кировской Гордуме состоялось заседание комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры. В ходе ее обсудили строительство школ - в том числе уже скандально известных учебных заведений в Долгушино и в районе Зубаревского леса, которые строит компания «Монолит».

Как стало известно, работы на этих объектах отстают от графика. По словам самого подрядчика, школу в Долгушино сдадут вовремя - до 1 августа. Объект в районе Зубаревского леса будет готов в сентябре при условии, что в ближайшее время закончатся следственные действия, поскольку сейчас нет доступа ко всей площадке.

СРЫВ СРОКОВ ПОСЛЕ ДВУХ ИНЦИДЕНТОВ

Стоит отметить, что ранее за подрядчиком уже фиксировали срыв сроков. Тогда «Монолит» разрабатывал график ускорения строительства и предоставлял его Минстрою. Управление капитального строительства контролировало исполнение плана.

На тот момент репутация подрядчика была изрядно подмочена: на объекте в Долгушино произошел инцидент с рухнувшими строительными конструкциями. От компании ждали объяснений, но никто из ее представителей не явился на заседание, посвященное вопросу возведения школ в городе. Это обстоятельство еще раз неприятно удивило городских властей и депутатов. Еще тогда поднимался вопрос о возможности разрыва контракта.

После произошел еще один инцидент, и вновь на площадке «Монолита»: на объекте в районе Зубаревского леса рухнул строительный кран. В результате погиб один из работников. Кировчане не на шутку заволновались, и никто уже не сомневался, что контракт со строительной компанией разорвут. Однако «Монолит» продолжает работу, несмотря на все огрехи.

ШТРАФЫ НА ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ

Вопросы о расторжении договора возникли и у депутатов. По словам Вячеслава Симакова, сейчас проходит независимая экспертиза с привлечением сторонних организаций. Глава УКС Алексей Булдаков добавил, что ведомство получает экспертное заключение и на его основе подписывает документы.

- Оснований не верить экспертам, получившим аккредитацию государственными органами, нет, - добавил он.

Добавим к этому, что, по данным УКС, к подрядчику уже применили штрафные санкции на сумму в шесть миллионов рублей. Однако еще на заседании после инцидента в Долгушино озвучивалась сумма в пять миллионов. Накопилась она довольно давно, и в апреле часть средств уже поступила в бюджет города. В случае же, если «Монолит» не успеет уложиться в сроки, ему грозит еще больше штрафов - об этом подрядчика предупредили на заседании комиссии.