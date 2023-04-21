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НовостиОбщество21 апреля 2023 15:29

«Монолит» предоставил Минстрою Кировской области график ускорения строительства трех школ

Выполнение нового плана уже взяли на контроль
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На трех объектах, которые возводит «Монолит», зафиксировано отставание от графика. Фото: kirovreg.ru

На трех объектах, которые возводит «Монолит», зафиксировано отставание от графика. Фото: kirovreg.ru

Напомним, застройщик возводит в Кирове учебные заведения в Долгушино, на проспекте Строителей и в Зубаревском лесу. По всем объектам зафиксировано отставание от сроков. В связи с этим подрядчику велели разработать меры по ускорению работ и предоставить в Минстрой их график.

Как сообщили в пресс-службе правительства, «Монолит» выполнил требование. Представители городского и областного Управлений капитального строительства уже приступили к контролю выполнения нового плана.

Добавим, что сейчас в Кирове также ведется строительство школ на Пролетарской, 11а и на Шинников, 33а. Их готовность оценивается как высокая.

Напомним, ранее мы писали, что «Монолит» не явился на заседание профильной комиссии Гордумы, где обсуждали возведение учебных заведений. Подрядчику грозит разрыв контракта на строительство школ в Кирове из-за миллионных штрафов и задержек сроков сдачи.