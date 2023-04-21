«Монолит» предоставил Минстрою Кировской области график ускорения строительства трех школ

На трех объектах, которые возводит «Монолит», зафиксировано отставание от графика. Фото: kirovreg.ru

Напомним, застройщик возводит в Кирове учебные заведения в Долгушино, на проспекте Строителей и в Зубаревском лесу. По всем объектам зафиксировано отставание от сроков. В связи с этим подрядчику велели разработать меры по ускорению работ и предоставить в Минстрой их график.

Как сообщили в пресс-службе правительства, «Монолит» выполнил требование. Представители городского и областного Управлений капитального строительства уже приступили к контролю выполнения нового плана.

Добавим, что сейчас в Кирове также ведется строительство школ на Пролетарской, 11а и на Шинников, 33а. Их готовность оценивается как высокая.

Напомним, ранее мы писали, что «Монолит» не явился на заседание профильной комиссии Гордумы, где обсуждали возведение учебных заведений. Подрядчику грозит разрыв контракта на строительство школ в Кирове из-за миллионных штрафов и задержек сроков сдачи.