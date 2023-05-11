В Кирове вводится карантин по гриппу птиц

В Кирове определили два эпизоотических очага. Фото: kirovreg.ru
В Кирове установили карантин из-за гриппа птиц. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Соколов.
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ОЧАГИ
Согласно документу, карантин устанавливается на 21 календарный день после убоя последней птицы (за исключением диких) и устранения очагов заболевания.
В областном центре определили два очага:
- в радиусе 230 метров от точки в Коминтерне (58.655336 северной широты, 49.705689 восточной долготы);
- в радиусе 3 метров от точки в Медянском сельском поселении (58.625472 северной широты, 49.539450 восточной долготы).
Указ также определяет угрожаемые зоны. Это территории в радиусе до 10 километров от границ эпизоотических очагов. В радиусе 25 километров от очагов - зоны наблюдения. Полный список можно посмотреть здесь.
ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В период карантина, согласно указу, на территориях очагов заболевания запрещается:
- лечение больных птиц;
- посещение самих территорий, а также въезд и выезд транспортных средств (исключение – персонал);
- ввоз и вывоз птиц или инкубационные яйца, а также перемещение и перегруппировка птиц;
- убой птиц на мясо, вывоз его или яиц за пределы территорий;
- вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли контактировать больные птицы;
- выгульное содержание птиц;
- закладка яиц на инкубацию;
- охота на птиц, отнесенных к охотресурсам, за исключением регулирования численности особей;
- снятие пуха и пера с павших птиц.
На территориях угрожаемых зон запрещены:
- вывоз и ввоз птиц и инкубационного яйца;
- заготовка и вывоз кормов для птиц;
- выгульное содержание птиц;
- проведение ярмарок, торгов, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных;
- охота на птиц, отнесенных к охотресурсам, за исключением регулирования численности особей.
ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ И ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪЕЗДА
Власти также утвердили план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов и предотвращению распространения возбудителя болезни. В их числе - заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, выделение техники, денег и средств дезинфекции, уничтожения павших птиц и кормов и так далее.
В период карантина, согласно плану, на дорогах, ведущих из очагов к границам угрожаемых зон, выставят контрольно-пропускные пункты с шлагбаумами и камерами для обработки одежды. На дорогах выставят указатели, ограничивающие въезд автомобилей и указывающих направление движения.
Еще одна мера борьбы с заболеванием - вакцинация. Отметим, она проводится уже сейчас, специалисты привили более 30 тысяч голов домашней птицы. Работа ведется во всех районах региона.
Напомним, первый случай гриппа птиц в Кировской области зафиксировали 5 мая. Болезнь выявили у павших чаек. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности.
Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сразу сообщите на горячую линию областного управления ветеринарии по телефону: 8-800-222-43-01.