В Кирове вводится карантин по гриппу птиц

В Кирове определили два эпизоотических очага. Фото: kirovreg.ru

В Кирове установили карантин из-за гриппа птиц. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Соколов.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ОЧАГИ

Согласно документу, карантин устанавливается на 21 календарный день после убоя последней птицы (за исключением диких) и устранения очагов заболевания.

В областном центре определили два очага:

- в радиусе 230 метров от точки в Коминтерне (58.655336 северной широты, 49.705689 восточной долготы);

- в радиусе 3 метров от точки в Медянском сельском поселении (58.625472 северной широты, 49.539450 восточной долготы).

Указ также определяет угрожаемые зоны. Это территории в радиусе до 10 километров от границ эпизоотических очагов. В радиусе 25 километров от очагов - зоны наблюдения. Полный список можно посмотреть здесь.

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

В период карантина, согласно указу, на территориях очагов заболевания запрещается:

- лечение больных птиц;

- посещение самих территорий, а также въезд и выезд транспортных средств (исключение – персонал);

- ввоз и вывоз птиц или инкубационные яйца, а также перемещение и перегруппировка птиц;

- убой птиц на мясо, вывоз его или яиц за пределы территорий;

- вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли контактировать больные птицы;

- выгульное содержание птиц;

- закладка яиц на инкубацию;

- охота на птиц, отнесенных к охотресурсам, за исключением регулирования численности особей;

- снятие пуха и пера с павших птиц.

На территориях угрожаемых зон запрещены:

- вывоз и ввоз птиц и инкубационного яйца;

- заготовка и вывоз кормов для птиц;

- выгульное содержание птиц;

- проведение ярмарок, торгов, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных;

- охота на птиц, отнесенных к охотресурсам, за исключением регулирования численности особей.

ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ И ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪЕЗДА

Власти также утвердили план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов и предотвращению распространения возбудителя болезни. В их числе - заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, выделение техники, денег и средств дезинфекции, уничтожения павших птиц и кормов и так далее.

В период карантина, согласно плану, на дорогах, ведущих из очагов к границам угрожаемых зон, выставят контрольно-пропускные пункты с шлагбаумами и камерами для обработки одежды. На дорогах выставят указатели, ограничивающие въезд автомобилей и указывающих направление движения.

Еще одна мера борьбы с заболеванием - вакцинация. Отметим, она проводится уже сейчас, специалисты привили более 30 тысяч голов домашней птицы. Работа ведется во всех районах региона.

Напомним, первый случай гриппа птиц в Кировской области зафиксировали 5 мая. Болезнь выявили у павших чаек. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сразу сообщите на горячую линию областного управления ветеринарии по телефону: 8-800-222-43-01.