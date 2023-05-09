В Кировской области зафиксировали новые очаги птичьего гриппа

На территории Кировской области зафиксировали шесть очагов гриппа птиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации на 9 мая, в Кировской области зафиксировали шесть очагов гриппа птиц. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Как уточнили в ведомстве речь идет об отдельных территориях Фаленского, Немского, Зуевского, Кирово-Чепецкого районов и города Кирово-Чепецка. Уточняется, что для ликвидации очагов заболевания обследуются хозяйства, содержащие птицу. Кроме того, проводится вакцинация.

Всего выявили и уничтожили 2 349 трупов дикой перелетной птицы. Напомним, что вспышку болезни зафиксировали по соседству - в республике Марий Эл.