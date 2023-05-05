Названы районы, в которых могли побывать чайки, больные птичьим гриппом

Больных чаек нашли в Фаленском округе и Немском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких районах и округах Кировской области проверят водоемы и свалки: будут искать трупы птиц. Несколько дней назад в Фаленском округе и Немском районе нашли чаек, погибших от птичьего гриппа.

По словам начальника областного управления ветеринарии Сергея Чучалина, высока вероятность, что миграция диких птиц, включая больных особей, прошла через 12 районов и округов: Советский, Лебяжский, Уржумский, Нолинский, Сунский, Богородский, Куменский, Кирово-Чепецкий, Зуевский, Белохолуницкий, Афанасьевский и Верхнекамский.

В Фаленском округе и Немском районе уже определили очаги заболевания. Так, в Фаленском округе в радиусе 5 километров от опасной точки находится птицеводческое предприятие. Специалисты начинают подворные обходы, клинические осмотры птицы, отбор проб и вакцинацию против птичьего гриппа.

Чучалин подчеркивает, что нельзя допустить занесения заболевания на птицефабрики и предприятия. Они находятся в Яранске, Советске, Вятских Полянах, Фаленках, Кирово-Чепецке и Кирове.

В итоге власти решили установить в Кировской области режим повышенной готовности, уже готовятся нужные документы. Зампред правительства Юрий Терешков будет ответственным за профилактику птичьего гриппа в Фаленском округе.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы кировчан просят сразу сообщать в управление ветеринарии по телефону 8-800-222-43-01.