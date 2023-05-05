В Кировской области выявили грипп птиц у погибших чаек

Болезнь выявили у чаек в Немском и Фаленском районах.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кировской области опасаются прихода птичьего гриппа. Вспышку болезни зафиксировали по соседству - в республике Марий Эл.
На днях в Немском и Фаленском районе отметили гибель нескольких чаек. По данным областного управления ветеринарии, лабораторные исследования выявили у них именно птичий грипп. Для нераспространения болезни предприняли первоочередные мероприятия.
Правительство региона просит кировчан соблюдать определенные правила:
- приостановить куплю-продажу птиц;
- огородить и благоустроить территорию подворий;
- исключить контакт домашней птицы с дикой, а также продуктами ее жизнедеятельности, обеспечить защищенные места для содержания и выгула;
- дезинфицировать обувь перед входом в помещение, где живут домашние птицы;
- ухаживать за ними в спецодежде, которую регулярно нужно стирать и чистить;
- хранить корм вне доступности диких птиц (воробьев, голубей и других);
- поить домашнюю птицу только водопроводной водой, не дождевой и не из водоемов;
- соблюдать личную гигиену после контакта с птицей, предметами ухода, продукцией;
- не трогать погибших птиц голыми руками;
- яйцо и мясо птицы можно есть только после термической обработки;
- владельцы птиц должны предоставить их сотрудникам областной ветеринарии для осмотра и вакцинации.
Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сразу сообщите на горячую линию областного управления ветеринарии по телефону: 8-800-222-43-01.