Всего в регионе вакцинировано более 30 тысяч голов домашней птицы. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается вакцинация домашней птицы. На данный момент уже привито более 30 тысяч голов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 5 мая в области установили режим повышенной готовности из-за обнаружения гриппа птиц. Очаги заболевания установлены в Фаленском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, Кирово-Чепецке и Кирове. Специалисты осматривают личные хозяйства и вакцинируют домашних птиц, проводят дезинфекцию и уничтожают павших чаек, отбирают пробы для диагностики. Как добавили в правительстве, работа по предупреждению возникновения заболевания идет по всему региону.

Птицефабрикам рекомендуют ограничить доступ на предприятия и перейти на вахтовый метод работы. В мае на предприятиях пройдут проверки соблюдения требований ветеринарной безопасности и принятия повышенных мер биологической защиты.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сразу сообщите по телефону горячей линии областной ветеринарии: 8-800-222-43-01.