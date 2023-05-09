Кировчане заметили мертвых птиц в районе Биохимзавода

Фото: скришот с видео vk.com/zlo43

В Кирове заметили мертвых птиц в районе Биохимзавода. Видео от очевидцев появилось в паблике «Злой кировчанин».

- Пирс на карьерах золоотвала у БХЗ, - отметил молодой человек. - Множество мертвых птиц и полуживых в коматозном состоянии.

В управлении ветеринарии Кировской области отреагировали на сообщение. Жителей попросили не подходить к трупам птиц и не трогать их руками. Кроме того, при обнаружении погибших как диких, так домашних птиц горожан попросили незамедлительно звонить по телефону горячей линии: 8(800)222-43-01.

Напомним, что в Кировской области зафиксировали шесть очагов гриппа птиц. Сейчас в регионе обследуются хозяйства, содержащие птицу.