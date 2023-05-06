В Фаленском и Немском районах проводят вакцинацию домашней птицы

Одна из основных задач - не допустить занесения болезни на птицеводства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за гриппа птиц. Как мы сообщали ранее, заболевание выявили у чаек в двух районах региона. Миграция диких птиц, в том числе больных, прошла через 12 муниципалитетов.

Сейчас в Фаленском и Немском районах определены очаги заболеваний, специалисты проводят обходы с осмотром птиц, отбором проб и вакцинацией. Власти пытаются не допустить занесения болезни на птицеводческие предприятия в Яранске, Советске, Вятских Полянах, Фаленках, Кирово-Чепецке и Кирове.

Александр Соколов поручил локализовать очаги выявления заболевания, провести обработку территорий и расширить границы наблюдения за птицами, а также усилить учет и вакцинацию домашних птиц. Охотпользователей просят быть внимательными и сообщать об обнаружении погибших пернатых.

Кировчанам напоминают: обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы сразу позвоните на горячую линию областного управления ветеринарии по телефону: 8-800-222-43-01.

Напомним также, что на данный момент существуют только единичные случаи передачи инфекции от птицы к человеку - при разделке тушки либо употреблении яиц и мяса без термообработки. Болезнь протекает у человека как ОРВИ, самое опасное осложнение - тяжелая пневмония. Передача от человека к человеку невозможна.