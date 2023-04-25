«Чуть не по колено кипятка, а рядом школа»: в Кирове из-за дефекта на теплосетях забил обжигающий гейзер

Улицу Шинников буквально залило кипятком. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_blacklist

В Кирове из-за дефекта на теплосетях из-под земли забил фонтан кипятка. Первая информация с видео происшествия появилась в паблике «Киров без цензуры».

УТЕЧКА ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

По свидетельствам горожан, кипяток быстро затопил улицу Шинников и задел близлежащие территории.

- На Широнинцев на перекрестке чуть не по колено кипятка! Рядом школа... - поделилась одна из жительниц.

- Вот так случайно попадешь под раздачу и сваришься в кипятке вкрутую, - ужаснулась другая.

- Вот и выявили протечку. Для этого и проводят испытания, - то ли съязвил, то ли всерьез заметил кто-то из кировчан.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в Кирове проводятся испытания сетей в преддверии отключения отопления. Для этого температуру теплоносителя подняли до 120-130 градусов. Так что опасения кировчан отнюдь не беспочвенны.

В кировском филиале ПАО «Т Плюс» уже прознали про коммунальную аварию. Горожан просят соблюдать меры предосторожности рядом с энергетическими объектами в период испытаний.

- При проведении температурных испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-4 выявлен дефект в камере на ул. Шинников. В настоящее время дефектный участок отключен. По завершении испытаний будут оперативно произведены ремонтные работы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожий жуткий случай произошел в Кирове в 2021 году, и жители его вряд ли скоро забудут. Так, из-за прорыва теплосетей на Северо-Садовой образовалась яма с кипятком, в которую свалилась 10-летняя девочка. По счастью, ей на помощь пришел мальчик, ровесник, и благополучно вытащил пострадавшую. Последняя получила сильные ожоги, но выжила и выздоровела, а юного храбреца наградили медалью «За проявленное мужество».

После этой истории прокуратура проверила объекты теплоснабжения. Оказалось, что более трех тысяч из них не имеют охранных зон. Тогда горадминистрацию через суд заставили определить таковые.