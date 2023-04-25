Бьет гейзер прямо из-под земли: в Кирове улицу Шинников затопило кипятком

По свидетельствам очевидцев, улицу уже затопило. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_blacklist

В Кирове из-под земли забил фонтан кипятка. Видео последствий происшествия появились в паблике «Киров без цензуры».

По словам очевидцев, затопило саму улицу Шинников, а также прилегающие территории. Кировчане в комментариях сообщают о коммунальном бедствии и обсуждают происходящее.

- На Широнинцев на перекрестке чуть не по колено кипятка! Рядом школа...

- У нас появились свои горячие источники, санатории строить, лечебницы и здравницы надо на Шинников.

- «Т Плюс» планировал открыть задвижку на полную мощность - вот и результат... Сейчас будет повод все лето раскопками заниматься, повод имеется.

Сам кировский филиал «Т Плюс» уже оповещен об аварии. Информацию о дефекте уже передали в «Кировские тепловые сети», сейчас эксплуатационная служба локализует участок для определения места утечки.

Напомним, сегодня, 25 апреля, начнется отключение отопления в Кирове. В связи с этим в городе проводят испытания теплосетей, для чего температуру теплоносителя повысили до 120-130 градусов.