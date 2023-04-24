25 апреля в Кирове закончится отопительный сезон

Решение приняли в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник в Кирове начнут выключать отопление. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

- Сегодня утром подписал проект постановления об окончании отопительного сезона 25 апреля в 20.00, в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение 5 дней, - сообщил он.

Ранее Симаков заявлял, что возможность отключения отопления в Кирове будет рассматриваться во вторник на совещании.

Напомним, ранее мы сообщали прогноз погоды в Кирове на рабочую неделю. Отметим, что, согласно данным синоптиков, в конце недели ожидается похолодание до +16 градусов.