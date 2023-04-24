Прогноз погоды в Кирове с 24 по 28 апреля: потепление до +22 градусов и дожди

На неделе кировчанам понадобятся зонтики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове ожидается значительное потепление и приход гроз. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на рабочую неделю с 24 по 28 апреля.

Понедельник, 24 апреля

Столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов. Погода будет облачной, периодически будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается. По прогнозу синоптиков, возможны порывы ветра до 10 м/с. Атмосферное давление составит 746-748 мм ртутного столба.

Вторник, 25 апреля

За окном потеплеет еще сильнее - до +22 градусов. Погода будет преимущественно солнечной, осадков не ожидается. Порывы ветра могут составить до 9 м/с. Атмосферное давление останется в пределах предыдущего дня: 747-749 мм ртутного столба.

Среда, 26 апреля

В этот день термометры покажут отметку в +16 градусов максимум. В течение практически всего дня будет идти небольшой дождь. Ветер усилится, порывы могут достигнуть 11 м/с. Атмосферное давление резко начнет падать и к ночи снизится до 738 мм ртутного столба.

Четверг, 27 апреля

Весь день будут лить дожди, а в полдень ожидается гроза. В этот день столбики термометров дойдут до отметки в +17 градусов. Порывы ветра составят 8 м/с максимум. Атмосферное давление снова пойдет на подъем и к ночи повысится до 745 мм ртутного столба.

Пятница, 28 апреля

Дожди прекратятся, погода в последний день рабочей недели будет преимущественно солнечной. Потепления не будет - синоптики прогнозируют максимум +16 градусов. Ветер слегка стихнет, вероятны порывы до 8 м/с. Атмосферное давление поднимется до отметки в 750 мм ртутного столба и остановится на ней.