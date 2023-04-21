25 апреля в Кирове могут принять решение об отключении отопления

Решение об отключении отопления примет горадминистрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение об отключении отопления в Кирове будут принимать на следующей неделе. Об этом сообщил глава горадминистрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

- Решение принимается, когда среднесуточная температура выше +8 градусов в течение 5 суток. Рассматривать возможность будем во вторник, на совещании, где и будет принято решение, - написал сити-менеджер.

Он также напомнил, что выключение отопления, как и включение - «процесс не одномоментный и имеет определенную инерцию». В случае очередного похолодания снова резко заполнить батареи теплом не получится, для этого потребуется некоторое время.

Симаков также напомнил кировчанам, что отрегулировать отопление, если в квартире слишком жарко, должна управляющая компания.