В Кирове 25 апреля пройдут температурные испытания теплосетей

Испытания пройдут в зоне ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс»

В Кирове пройдут температурные испытания теплосетей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Испытания проводятся ежегодно перед окончанием отопительного сезона. Нынешний завершится во вторник, 25 апреля. В связи с этим в тот же день с 05.00 до 19.00 магистральные, распределительные и внутриквартальные сети будут проверять при максимальной температуре теплоносителя - 120-130 градусов.

Ресурс не будет подаваться в жилые дома, где тепловые пункты не оборудованы автоматической системой регулировки отопления, а также детсады, школы, объекты здравоохранения и культуры.

Кировчан просят не приближаться ближе двух метров к местам парения, не проезжать и не оставлять транспорт на теплокамерах, люках и колодцах, соблюдать осторожность рядом с отопительными приборами в домах и квартирах.

При обнаружении парения или утечки горячей воды сообщите в тепловую справочную службу (телефон 744-901) или в Единую диспетчерскую службу (76-00-00).