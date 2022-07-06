Кировская прокуратура закончила проверку объектов теплоснабжения после случая с упавшей в кипяток девочкой

Проверку проводили после несчастного случая на Северо-Садовой, где 10-летняя девочка упала в яму с кипятком. Фото: vk.com/kirovoficial

Кировская прокуратура проверила объекты теплоснабжения после инцидента с упавшей в яму с кипятком девочкой. Результаты сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о случае, произошедшем в июне 2021 года во дворе дома по Северо-Садовой улице: 10-летняя девочка провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплосетей. К счастью, на помощь пришел мальчик, ровесник пострадавшей. Бедняжка получила сильные ожоги, но выжила и благополучно выздоровела, а маленького героя наградили медалью «За проявленное мужество».

После этого прокуратура начала проверку. Оказалось, что более трех тысяч теплотрасс, тепловых пунктов и участков сетей не имеют установленных охранных зон, что может привести к трагедии. Прокуратура ранее уже вносила представление главе горадминистрации, однако никакие меры после этого мэрия не предприняла.

Ведомство направило в суд иск с требованием обязать администрацию Кирова определить охранные зоны объектов теплоснабжения. Претензию признали обоснованной. На данный момент установлены охранные зоны на 1500 объектах, остальные предстоит определить.