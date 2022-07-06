Происшествие случилось во дворе домов по улице Подгорной. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс»

В Кирове собака упала в яму с кипятком. К сожалению, животное погибло. О жутком происшествии рассказали в паблике «Злой Кировчанин».

- Во дворе домов 18, 18а, 18б по улице Подгорной (район трамплина) ведутся ремонтные работы КТК. Для этих целей вырыли яму с ужасным «ограждением». Яма наполнена кипятком! Сегодня утром там сварилась и утонула собака! - написала в своем посте местная жительница Светлана.

На фотографии в отражении видно, что яма с водой ограждена. Однако такие ограждения, как правило, не могут остановить животных, поскольку они не сплошные. Кировчане также считают, что собаку могли просто бросить в яму.

Сотрудники кировского филиала ПАО «Т Плюс» подтвердили в комментариях, что яма ограждена в соответствии с требованиями. Горожан призвали соблюдать осторожность вблизи объектов проведения ремонтных работ на подземных инженерных сетях.