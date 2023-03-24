На улицу через чердак: как глыба, рухнувшая на крыльцо, усложнила жизнь кировчанам

Никто из жильцов не пострадал, но два крыльца теперь переломаны. Фото: Народный фронт

Очередное «снежное» ЧП в черте Кирова: рухнувшая ледяная глыба заблокировала вход в многоквартирный дом. И это несмотря на все заверения властей в ускорении работ по очистке крыш от снега и льда.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ НЕ ВЫЙТИ

Дело было в Вересниках, на Среднем переулке, 11. Это ветхий двухэтажный дом, в квартирах которого до сих пор живут десятки людей.

Несколько недель назад с крыши дома рухнула снежная глыба. К счастью, никто не пострадал, все целы. Чего не скажешь о самом доме: под тяжестью льда лопнул провод, проломился козырек второго подъезда. Жильцы - в том числе пенсионеры и дети - были заблокированы, через дверь выйти никак не получалось. Особо ловкие шли через чердак: забирались наверх, переходили в соседний подъезд, а уже оттуда - «на волю».

Еще через несколько дней другая глыба рухнула и на другой подъезд. Свидетелями стали школьники, возвращавшиеся с занятий. К счастью, вновь обошлось без пострадавших.

ГДЕ ВЛАСТИ?

Месяц на исходе, но оба крыльца до сих пор в аварийном состоянии.

УК за зиму ни разу не чистила крышу. И исправлять последствия ЧП тоже не спешит. Это, кстати, одна из «управляек», на которые уже не раз поступали жалобы кировчан. Ее планируют лишить лицензии. Но пока сменить УК самостоятельно жильцы не могут: никому не интересен аварийный дом.

- Считаем, что в ситуацию должны вмешаться городские власти, - говорят в Кировском отделении Народного фронта, куда жильцы обратились за помощью. - Они обязаны помочь жильцам в оперативной смене УК. Мы направили обращение в администрацию Кирова и в прокуратуру.

ПРИЛЕТЕЛА НА ГОЛОВУ

Городские чиновники регулярно сообщают об ускорении работ по очистке кровель от наледи. И о том, как пристально следят за этими работами. Ничего, увы, не меняется.

В начале марта власти заявляли об активизации бригад. Но нет, 11-го числа снег сошел на женщину. Благо, травмы были не слишком серьезными. А вот 87-летняя кировчанка, на голову которой шапка снега прилетела 16 марта, пострадала конкретно: понадобилась госпитализация.

Стоит ли упоминать, что на гололеде с начала сезона уже получили травмы 700 человек?