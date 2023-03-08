В Кирове начнутся работы по уборке снега с крыш многоквартирных домов

В Первомайском районе за день обнаружили 20 нарушений по содержанию крыш домов. Фото: Василий Вахрин

В понедельник, 6 марта, на еженедельном совещании в правительстве Кировской области глава региона дал поручение организовать работы по очистке крыш многоквартирных домов от снега. В теруправления направлены предупреждения об обильных снегопадах и потеплении в городе с просьбой подготовиться к работам.

Стоит отметить, что контрольные рейды проводятся регулярно. Так, в Первомайском районе зафиксировали 20 нарушений: снежные навесы, наледь и сосульки. Кировчан просят соблюдать правила безопасности при передвижении по улицам во время оттепели.

Напомним, что на улице Ленина в Кирове на женщину упала снежная глыба с крыши дома.

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