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НовостиОбщество6 марта 2023 10:35

В Кирове на женщину упала снежная глыба с крыши дома

После этого ГЖИ организует работу и контроль за чисткой кровель по всему региону
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работу проведут во всех муниципальных образованиях области.

Работу проведут во всех муниципальных образованиях области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове на женщину упал снег с крыши. Об этом стало известно на еженедельной планерке у Александра Соколова.

Инцидент произошел на Ленина, 107. Снежная глыба сошла с кровли дома и рухнула на женщину. О ее состоянии сейчас ничего не известно. В связи с произошедшим губернатор велел Госжилинспекции организовать работу и контроль за чисткой крыш по всей Кировской области.

- Впереди нас ждет частая смена погодных условий - оттепели и заморозки. И здесь встает вопрос безопасности: и гололед, и сход снега с крыш. Не почистим сами под контролем, значит, падать будет в самый неподходящий момент и с риском для жизни людей, - заявил Александр Соколов.

ГЖИ отчитается о проделанной работе на оперативном совещании 13 марта.

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Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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