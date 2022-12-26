«Унитазы больше не летают, и то ладно»: история «забытого» дома на улице Ключевой в Кирове

Жильцы уже который год не могут добиться ремонта дома. Фото: Анастасия Николаенко

Многострадальный микрорайон Вересники… Каждый год там вышедшая из берегов Вятка затапливает улицы и дома. О какой-то развитой инфраструктуре и говорить не приходится: автобусы почти не ходят, даже отопление и электричество есть не везде.

Хуже всего то, что, прогуливаясь по микрорайону, складывается впечатление, что до этих построек и их жильцов просто никому нет дела. Как раз люди, проживающие в одном из таких «забытых» домов и обратились в редакцию «Комсомольской Правды» - Киров».

ПЛЕСЕНЬ, МОХ И СНЕЖНЫЕ ГЛЫБЫ

Заезжаем в микрорайон и почти оказываемся у дома № 13 по улице Ключевой. Старое двухэтажное деревянное здание. Внизу доски, от сырости покрывшиеся мхом и плесенью. С крыши торчат снежные глыбы, на козырьках висят сосульки. Сразу и не скажешь, что тут живут люди.

- Дом 1951 года постройки. В 2007 году проходила экспертиза. Износ здания составил 65%, - говорит Галина, жительница одной из квартир второго подъезда. - Тогда дом признали аварийным, но под снос и расселение не отдали. Вместо этого сделали так называемый «капремонт». Мучаемся до сих пор.

Из восьми квартир, расположенных в доме, жилыми остаются семь. В основном там живут пенсионеры, но есть и молодая семья с двумя маленькими детьми.

- Малыши часто играют и порой не контролируют свои движения. Ведь пнут ненароком что-нибудь - и рухнет на них все. За детей очень волнуюсь. Больше, чем за себя, - добавляет Галина.

«ЕСЛИ ЧТО, НАС ТОЛЬКО МЧС СПАСЕТ»

Проходим мимо первого подъезда. Козырек, который уже на ладан дышит, завален снегом. Того и гляди рухнет, повторив судьбу «собрата».

Доходим до подъезда № 2. А тут о крыльце напоминает лишь след на стене.

- Оно рухнуло в марте 2022 года, - рассказывает Галина. – Уже тогда вход снегом замело. Спасло лишь то, что уже была весна, вокруг все таяло. Но козырек до сих пор не сделали. А сейчас зима. Снегом все завалит, так нас только МЧС спасет. Придется их вызывать, чтобы нас откапывали. По-другому нам на улицу просто не выбраться.

За 9 месяцев крыльцо так и не отремонтировали. Фото: Анастасия Николаенко

Подойти к остаткам крыльца оказалось тоже целым квестом. Жильцы установили там деревянный настил. Это, конечно, легче, чем по снежным завалам шагать, но только не сейчас: морозы резко сменяются оттепелью. В итоге доски местами прогнили и просели, а после холодов там образовалась наледь.

«ЛЕСЕНКОЙ» ПО ЛЕСТНИЦЕ

Заходим в подъезд. Сразу натыкаемся на просевшую лестницу, покрытую гипсокартонном.

- Это нам как раз во время «капремонта» и сделали, - рассказывает еще одна жительница дома Марина. - И на стены пластины налепили. Только из-за влажности там уже дырки появились. Теперь у нас кошки там живут.

Проходим дальше и утыкаемся в лестницу. Измерили высоту и ширину ступеней. Оба показателя равны 24 см. Получается, что пенсионерам, проживающим на втором этаже, приходится чуть ли не «лесенкой» подниматься к себе в квартиры, чтобы не расшибиться.

Ширина и высота у ступенек в подъезде одинаковая. Фото: Анастасия Николаенко

Тут же нас встретили и дыры в стенах. Некоторые отверстия жильцы уже успели заколотить, другие же красуются прямо у входных дверей.

Заходим в квартиру. Дыры в стенах есть и здесь, причем прямо возле батарей. Отопление в доме есть, но слабое. Но жильцы и такому рады.

Дырки в стене стали местом жительства котов. Фото: Анастасия Николаенко

- Как раз перед капремонтом у нас пол в квартире провалился, - рассказывает жительница квартиры на втором этаже Любовь. - Заходим с утра в туалет, а унитаз у нас на первом этаже лежит. И слава богу, что в тот момент соседей снизу дома не было. Так что сейчас мы бережем то, что имеем. Унитазы больше не летают, и то ладно.

ПРОГРЕЛИ НА СЛАВУ

«Вишенкой на торте» стал чердак. Заходим, а там весь пол усыпан стекловатой.

По всей площади чердака разбросана стекловата. Фото: Анастасия Николаенко

- Это нам так квартиры утеплили, - рассказывает Марина. - А крышу не чистят уже второй год. В итоге и в снег, и в дождь все на чердак течет. Сосульки над подъездом сами сбиваем, чтоб не дай Бог кому-нибудь на голову не свалились.

Причем лестница на чердак почти такая же, как в подъезде. Подняться и спуститься, не навернувшись на высоких ступеньках - это уже какое-то чудо.

По самому же чердаку проложены доски. Люди по ним ходят потому, что на сам пол ступать попросту опасно: из-за сырости там все размокло и сгнило. Жильцы боятся повторить судьбу унитаза соседки.

ДОРЕМОНТИРОВАЛИСЬ

В 2007 году в доме проводили капремонт. Тогда жильцов на год выселили из квартир. Кто в маневренный фонд переехал, кто к родственникам подался.

За 12 месяцев людям успели отремонтировать канализацию и систему отопления, а еще прикрыть стены гипсокартонном.

До сегодняшнего дня ни одна из тех «переделок» не дожила. Отопление в доме работает как попало: то еле греет, то печет так, что окна приходится нараспашку открывать. С канализацией все еще хуже: рядом с домом сделаны несколько выгребных ям. Да только нет там ничего. Жильцы говорят, что где-то прорвало, и теперь все прямо под дом течет.

Капремонт крыши и фундамента назначали на 2021 год. Но не произошло. Потом пообещали сделать крышу и фасад в 2022 году. Но вновь не сложилось.

Выходя из подъезда, люди каждый раз боятся, что им на голову прилетит сосулька. Фото: Анастасия Николаенко

- Про нас просто все забыли, - сетует Любовь. - Мы деньги исправно каждый месяц платим. А за что - непонятно!

Люди не могут добиться даже ремонта козырька. Они обращались в Госжилинспекцию, где им сказали, что Управляющая компания должна заняться ремонтом крыльца весной - летом 2022 года. И даже пообещали следить, чтобы «управляйка» свои обязательства выполнила.

Вот только воз и ныне там. На дворе уже конец декабря, но о новом крыльце люди лишь мечтают.

ТАКОГО ДОМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Решить проблемы дома жильцы пытаются уже не первый год. Да только результата никакого нет.

В течение нескольких лет зданием распоряжалась печально известная «Управляющая компания Ленинского района». И звонили туда люди, и писали. Но все безрезультатно. Им отвечали, что денег нет.

А один раз и вовсе сказали, что мастер выезжал в несуществующий дом.

- Позвонили мы в «управляйку» уже в который раз, - говорит Галина. - Нам сказали, мол, мастер поедет в дом № 11, и к вам зайдет. А дома-то такого и нет - его уж два года, как снесли. Куда у них там мастер поехал - непонятно.

Мы тут же зашли в приложение «Яндекс. Карты». Действительно, на улице Ключевой обозначен дом № 11. Но достаточно просто выглянуть в окно, чтобы убедиться – на этом месте красуется пустырь.

На месте дома № 11 сейчас лишь пустырь. Фото: Анастасия Николаенко

Сейчас содержанием дома № 13 занимается УК «Вершина». Но от своей предшественницы она недалеко ушла: никакого внимания на проблемы здания и жалобы жильцов там не обращают.

- Мы уж сколько писали, сколько звонили, - рассказывает Любовь. – Да только без толку все это. Никому до нас дела нет.

ДОЖИТЬ ДО 2050 ГОДА

Заходим на официальный сайт Фонда капитального ремонта Кировской области. Смотря на планы, касающиеся дома № 13 по улице Ключевой, хочется плакать:

Часть работ, которые явно нужны уже сейчас, запланирована аж на 2050 год. ИСТОЧНИК: Фонд капитального ремонта Кировской области

Не быть предсказателем, чтобы понять, что к 2050 году никакого фасада, который к тому времени собираются ремонтировать, уже просто не останется. Да и до 2030 года, когда у ресурсников дойдут руки до ремонта водопроводов и системы отопления, людям еще надо дожить. Вот только как? И где гарантии, что через 10 лет про их дом вообще кто-то вспомнит?