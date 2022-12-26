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Общество26 декабря 2022 13:07

«Унитазы больше не летают, и то ладно»: история «забытого» дома на улице Ключевой в Кирове

Крики жильцов о помощи уже который год не слышит ни Управляющая компания, ни Госжилинспекция
Анастасия Николаенко
Жильцы уже который год не могут добиться ремонта дома.

Жильцы уже который год не могут добиться ремонта дома.

Фото: Анастасия Николаенко

Многострадальный микрорайон Вересники… Каждый год там вышедшая из берегов Вятка затапливает улицы и дома. О какой-то развитой инфраструктуре и говорить не приходится: автобусы почти не ходят, даже отопление и электричество есть не везде.

Хуже всего то, что, прогуливаясь по микрорайону, складывается впечатление, что до этих построек и их жильцов просто никому нет дела. Как раз люди, проживающие в одном из таких «забытых» домов и обратились в редакцию «Комсомольской Правды» - Киров».

ПЛЕСЕНЬ, МОХ И СНЕЖНЫЕ ГЛЫБЫ

Заезжаем в микрорайон и почти оказываемся у дома № 13 по улице Ключевой. Старое двухэтажное деревянное здание. Внизу доски, от сырости покрывшиеся мхом и плесенью. С крыши торчат снежные глыбы, на козырьках висят сосульки. Сразу и не скажешь, что тут живут люди.

- Дом 1951 года постройки. В 2007 году проходила экспертиза. Износ здания составил 65%, - говорит Галина, жительница одной из квартир второго подъезда. - Тогда дом признали аварийным, но под снос и расселение не отдали. Вместо этого сделали так называемый «капремонт». Мучаемся до сих пор.

Из восьми квартир, расположенных в доме, жилыми остаются семь. В основном там живут пенсионеры, но есть и молодая семья с двумя маленькими детьми.

- Малыши часто играют и порой не контролируют свои движения. Ведь пнут ненароком что-нибудь - и рухнет на них все. За детей очень волнуюсь. Больше, чем за себя, - добавляет Галина.

«ЕСЛИ ЧТО, НАС ТОЛЬКО МЧС СПАСЕТ»

Проходим мимо первого подъезда. Козырек, который уже на ладан дышит, завален снегом. Того и гляди рухнет, повторив судьбу «собрата».

Доходим до подъезда № 2. А тут о крыльце напоминает лишь след на стене.

- Оно рухнуло в марте 2022 года, - рассказывает Галина. – Уже тогда вход снегом замело. Спасло лишь то, что уже была весна, вокруг все таяло. Но козырек до сих пор не сделали. А сейчас зима. Снегом все завалит, так нас только МЧС спасет. Придется их вызывать, чтобы нас откапывали. По-другому нам на улицу просто не выбраться.

За 9 месяцев крыльцо так и не отремонтировали.

За 9 месяцев крыльцо так и не отремонтировали.

Фото: Анастасия Николаенко

Подойти к остаткам крыльца оказалось тоже целым квестом. Жильцы установили там деревянный настил. Это, конечно, легче, чем по снежным завалам шагать, но только не сейчас: морозы резко сменяются оттепелью. В итоге доски местами прогнили и просели, а после холодов там образовалась наледь.

«ЛЕСЕНКОЙ» ПО ЛЕСТНИЦЕ

Заходим в подъезд. Сразу натыкаемся на просевшую лестницу, покрытую гипсокартонном.

- Это нам как раз во время «капремонта» и сделали, - рассказывает еще одна жительница дома Марина. - И на стены пластины налепили. Только из-за влажности там уже дырки появились. Теперь у нас кошки там живут.

Проходим дальше и утыкаемся в лестницу. Измерили высоту и ширину ступеней. Оба показателя равны 24 см. Получается, что пенсионерам, проживающим на втором этаже, приходится чуть ли не «лесенкой» подниматься к себе в квартиры, чтобы не расшибиться.

Ширина и высота у ступенек в подъезде одинаковая.

Ширина и высота у ступенек в подъезде одинаковая.

Фото: Анастасия Николаенко

Тут же нас встретили и дыры в стенах. Некоторые отверстия жильцы уже успели заколотить, другие же красуются прямо у входных дверей.

Заходим в квартиру. Дыры в стенах есть и здесь, причем прямо возле батарей. Отопление в доме есть, но слабое. Но жильцы и такому рады.

Дырки в стене стали местом жительства котов.

Дырки в стене стали местом жительства котов.

Фото: Анастасия Николаенко

- Как раз перед капремонтом у нас пол в квартире провалился, - рассказывает жительница квартиры на втором этаже Любовь. - Заходим с утра в туалет, а унитаз у нас на первом этаже лежит. И слава богу, что в тот момент соседей снизу дома не было. Так что сейчас мы бережем то, что имеем. Унитазы больше не летают, и то ладно.

ПРОГРЕЛИ НА СЛАВУ

«Вишенкой на торте» стал чердак. Заходим, а там весь пол усыпан стекловатой.

По всей площади чердака разбросана стекловата.

По всей площади чердака разбросана стекловата.

Фото: Анастасия Николаенко

- Это нам так квартиры утеплили, - рассказывает Марина. - А крышу не чистят уже второй год. В итоге и в снег, и в дождь все на чердак течет. Сосульки над подъездом сами сбиваем, чтоб не дай Бог кому-нибудь на голову не свалились.

Причем лестница на чердак почти такая же, как в подъезде. Подняться и спуститься, не навернувшись на высоких ступеньках - это уже какое-то чудо.

По самому же чердаку проложены доски. Люди по ним ходят потому, что на сам пол ступать попросту опасно: из-за сырости там все размокло и сгнило. Жильцы боятся повторить судьбу унитаза соседки.

ДОРЕМОНТИРОВАЛИСЬ

В 2007 году в доме проводили капремонт. Тогда жильцов на год выселили из квартир. Кто в маневренный фонд переехал, кто к родственникам подался.

За 12 месяцев людям успели отремонтировать канализацию и систему отопления, а еще прикрыть стены гипсокартонном.

До сегодняшнего дня ни одна из тех «переделок» не дожила. Отопление в доме работает как попало: то еле греет, то печет так, что окна приходится нараспашку открывать. С канализацией все еще хуже: рядом с домом сделаны несколько выгребных ям. Да только нет там ничего. Жильцы говорят, что где-то прорвало, и теперь все прямо под дом течет.

Капремонт крыши и фундамента назначали на 2021 год. Но не произошло. Потом пообещали сделать крышу и фасад в 2022 году. Но вновь не сложилось.

Выходя из подъезда, люди каждый раз боятся, что им на голову прилетит сосулька.

Выходя из подъезда, люди каждый раз боятся, что им на голову прилетит сосулька.

Фото: Анастасия Николаенко

- Про нас просто все забыли, - сетует Любовь. - Мы деньги исправно каждый месяц платим. А за что - непонятно!

Люди не могут добиться даже ремонта козырька. Они обращались в Госжилинспекцию, где им сказали, что Управляющая компания должна заняться ремонтом крыльца весной - летом 2022 года. И даже пообещали следить, чтобы «управляйка» свои обязательства выполнила.

Вот только воз и ныне там. На дворе уже конец декабря, но о новом крыльце люди лишь мечтают.

ТАКОГО ДОМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Решить проблемы дома жильцы пытаются уже не первый год. Да только результата никакого нет.

В течение нескольких лет зданием распоряжалась печально известная «Управляющая компания Ленинского района». И звонили туда люди, и писали. Но все безрезультатно. Им отвечали, что денег нет.

А один раз и вовсе сказали, что мастер выезжал в несуществующий дом.

- Позвонили мы в «управляйку» уже в который раз, - говорит Галина. - Нам сказали, мол, мастер поедет в дом № 11, и к вам зайдет. А дома-то такого и нет - его уж два года, как снесли. Куда у них там мастер поехал - непонятно.

Мы тут же зашли в приложение «Яндекс. Карты». Действительно, на улице Ключевой обозначен дом № 11. Но достаточно просто выглянуть в окно, чтобы убедиться – на этом месте красуется пустырь.

На месте дома № 11 сейчас лишь пустырь.

На месте дома № 11 сейчас лишь пустырь.

Фото: Анастасия Николаенко

Сейчас содержанием дома № 13 занимается УК «Вершина». Но от своей предшественницы она недалеко ушла: никакого внимания на проблемы здания и жалобы жильцов там не обращают.

- Мы уж сколько писали, сколько звонили, - рассказывает Любовь. – Да только без толку все это. Никому до нас дела нет.

ДОЖИТЬ ДО 2050 ГОДА

Заходим на официальный сайт Фонда капитального ремонта Кировской области. Смотря на планы, касающиеся дома № 13 по улице Ключевой, хочется плакать:

Часть работ, которые явно нужны уже сейчас, запланирована аж на 2050 год. ИСТОЧНИК: Фонд капитального ремонта Кировской области

Часть работ, которые явно нужны уже сейчас, запланирована аж на 2050 год. ИСТОЧНИК: Фонд капитального ремонта Кировской области

Не быть предсказателем, чтобы понять, что к 2050 году никакого фасада, который к тому времени собираются ремонтировать, уже просто не останется. Да и до 2030 года, когда у ресурсников дойдут руки до ремонта водопроводов и системы отопления, людям еще надо дожить. Вот только как? И где гарантии, что через 10 лет про их дом вообще кто-то вспомнит?

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