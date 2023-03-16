В Кирове 87-летнюю женщину госпитализировали после падения на нее снега и льда с крыши

Инцидент произошел на улице Преображенской. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове с крыши дома на пенсионерку упала снежная глыба. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел 16 марта у дома №26 по улице Преображенской. Ведомство сообщает, что с кровли сошли снег и наледь, рухнув на голову 87-летней женщине. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

На место происшествия выехал прокурор Первомайского района Дмитрий Кирпиков. Начата проверка исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания дворов, крыш домов и иных зданий в зимний период.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.