В Кировской области за осень и зиму более 700 человек пострадали от гололеда

Только за минувшую неделю помощь оказали 15 пациентам. Фото: vk.com/club207529517

В Кировской области с начала осенне-зимнего сезона от гололеда пострадали 762 человека. 138 из них потребовалась госпитализация. По данным регионального Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, только за минувшую неделю помощь оказали 15 пациентам, при этом семерым пришлось остаться в стационаре.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными при текущей погоде. Избежать травм поможет правильная обувь - без высоких каблуков, платформы, гладкой подошвы без рельефа. Позаботьтесь о пожилых людях, находящихся в группе риска в период гололедицы.

- Отделение экстренной помощи и поликлиника принимает кировчан круглосуточно 7 дней в неделю. Если вы всё же пострадали при падении на гололедице, не терпите болевые ощущения, самостоятельно обращайтесь в клинику или вызывайте бригаду скорой медицинской помощи, - добавили в областной травматологии.

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