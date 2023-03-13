В Кирове на женщину с крыши дома рухнул снег

Недавно в Кирове уже происходил аналогичный случай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове проводят проверку из-за травмирования женщины снегом. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел 11 марта на улице Воровского. С крыши одного из домов сошел снег, рухнув на женщину. В результате она получила травму, но, к счастью, не слишком серьезную - госпитализация ей не потребовалась.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все события произошедшего. По результату ведомство примет процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что на Ленина, 107 произошел аналогичный инцидент. На женщину упала снежная глыба, сошедшая с крыши. После этого также организовали проверку, а федеральный Следком взял ее на контроль.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.