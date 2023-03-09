СК России контролирует ход проверки, организованной по факту падения снега на женщину в Кирове

После инцидента во всех муниципалитетах области организовали чистку крыш. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК России взял на контроль проверку по факту инцидента с женщиной, на которую с крыши упала снежная глыба. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Как мы сообщали ранее, несчастный случай произошел на Ленина, 107. С крыши дома сошла снежная глыба, которая рухнула на кировчанку. Областной Следственный комитет начал проверку по данному факту.

После того, как история разошлась по СМИ, ход проверки поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Руководителя областного СКР Андрея Виноградова обязали отчитаться о ее предварительных и окончательных результатах.

Отметим также, что после произошедшего губернатор Александр Соколов поручил ГЖИ организовать работу и контроль за чисткой крыш во всех муниципалитетах Кировской области. Госжилинспекция отчитается о результатах 13 марта.

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